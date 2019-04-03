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Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

06:22, 03.04.2019
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Фото: pixabay.com

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) будет построен в Китае.

Строительством займется шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua совместно со специалистами из Норвегии. К 2020 году конструкторы подготовят всю необходимую техническую документацию, после чего начнется строительство.

Планируется, что судно будет способно перевозить до 270 тысяч куб. м энергоресурса, передает ТАСС.

Добавим, в 2018 году Китай импортировал 53 млн тонн СПГ, поставив исторический рекорд.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обошла США по поставкам газа в Европу.

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