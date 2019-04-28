Экс-глава Роспотребнадзора высказался о новом порядке диспансеризации

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, занимающий сегодня пост зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, прокомментировал новый порядок диспансеризации, утвержденный Минюстом в пятницу.

Он одобрил решение и назвал его правильным шагом к «здоровьесбережению граждан».

«Нужны структуры, которые готовы будут работать на профилактику заболеваний. Сейчас их нет», — передает слова депутата News.ru.

Он добавил, что необходимо изменить принцип работы страховой медицины. По его словам, медучреждения должны получать средства не только за пациента, который проходит лечение, но и за любого человека, проходящего, например, профосмотры или диспансеризацию.

Согласно изменениям, утвержденным 26 апреля, россияне смогут с 18 лет ежегодно проходить профосмотры, а с 40 лет — диспансеризацию.

