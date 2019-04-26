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В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

15:21, 26.04.2019
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Фото: Максим Платонов

Министерство юстиции зарегистрировало несколько приказов Министерства здравоохранения, в том числе новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в соответствии с приказами россияне с 18 лет ежегодно будут проходить профосмотры, с 40 лет — диспансеризацию, пишет «РИА Новости».

Также вводится дополнительная диспансеризация для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда подготовить поправки в ТК РФ о праве работника в возрасте 40 лет и старше на выходной для прохождения диспансеризации.

ОбществоМедицина
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