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Татарстанец Никита Шлейхер выиграл бронзовую медаль на этапе Мировой серии FINA в Монреале

11:53, 28.04.2019
Татарстанец Никита Шлейхер выиграл бронзовую медаль на этапе Мировой серии FINA в Монреале
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанский прыгун Никита Шлейхер вместе с Юлией Тимошининой завоевал бронзовую медаль в соревновании смешанных дуэтов на 10-метровой вышке в рамках третьего этапа Мировой серии ФИНА по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Монреале.

Россияне набрали 310,08 балла.

«Золото» выиграли китайцы Лиан Жунже и Си Йайе (342,21). Серебряную медаль получили корейцы Хион Мионг и Джо Джин Ми (320,10), сообщает пресс-служба «Синтеза».

Ранее Шлейхер завоевал «серебро» на этапе Мировой серии в Японии.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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