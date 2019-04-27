В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.

Сегодня частица огня будет отправлена в Москву специальным самолетом. Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (бывший глава РЖД) зажег от огня специальную капсулу, передает ТАСС.

В этой капсуле Благодатный огонь отправится в Москву и будет доставлен в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.