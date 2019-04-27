Минниханов вручил госнаграды 49 татарстанцам

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сегодня госнаграды РФ и РТ наиболее отличившимся жителям республики. Всего их получили 49 человек.

Среди прочих орден «Дуслык» получил гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, передает пресс-служба президента РТ.

Также были вручены награды ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также труженикам тыла.

«Символично, что сегодня мы чествуем самых дорогих для всех татарстанцев – участников Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Комлева, Мидхата Тимергалиевича Сафарова и труженицу тыла Миннигуль Хусаиновну Саляхутдинову. От всех собравшихся в этом зале и от имени всех татарстанцев хочу выразить вам, дорогие ветераны, нашу великую благодарность за ваш подвиг, пожелать здоровья, благополучия, всего самого доброго», — сказал Минниханов.

Звания «Народный артист Республики Татарстан» удостоены артист-вокалист (солист) ОАО «Барс-Рекордс» Гюзель Аскаровна Хакимова (Гюзель Уразова), артист-солист-инструменталист Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Роман Евгеньевич Чуйнов.