Chrysler запустил продажи двигателей Hellephant на 1 000 лошадиных сил

Компания Mopar (заводское тюнинг-ателье Chrysler) начала продажу 1 000-сильного двигателя Hellephant. Его цена составляет $29,9 тысячи, это дороже нового автомобиля Dodge Challenger.

Мотор, который можно установить в любой американский автомобиль до 1976 года выпуска, представляет собой 7-литровый V8 с многочисленными доработками. Для 1 000-сильного двигателя можно за доплату заказать все необходимое оборудование, чтобы агрегат был полностью готов к установке в машину, пишет «Коммерсант».

Напомним, премьера двигателя Hellephant состоялась в конце 2018 года на шоу SEMA в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром по производству 1,6-литрового двигателя. Также концерн рассчитывает локализовать на калужском заводе производство турбодвигателей 1,4 Tsi.