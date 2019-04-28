Эксперт сообщила, как сэкономить на электроэнергии в майские праздники

Россияне сэкономят на электроэнергии за майские праздники, если они не забудут отключить самые «прожорливые» приборы — чайник, электрическая плита и утюг.

«За 9 дней (длительность майских праздников в этом году, — прим. ред.) для одной семьи экономия может составить до 30% от оплаты электроэнергии при среднемесячном платеже 590 рублей», — сообщила главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина ее слова приводит «РИА Новости».

Она также обратила внимание на электроприборы, которые включены в розетку и находятся в спящем режиме. К ним относятся телевизор, Wi-Fi-роутер и микроволновая печь.

Ранее в ФАС рассказали, какие продукты традиционно дорожают перед майскими праздниками.