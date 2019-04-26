В ФАС рассказали, какие продукты подорожают перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками в России традиционно подорожает мясо. Об этом заявил заместитель начальника управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Ирина Епифанова.

По ее словам, причиной роста цен станет так называемый «шашлычный сезон». Повышение стоимости на мясо растянется на весь летний период, пишет «РИА Новости».

Также повысятся в цене овощи и фрукты, что «нельзя назвать характерной чертой периода перед майскими праздниками».

Напомним, ранее Роструд напомнил о длинных выходных в майские праздники.