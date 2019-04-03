Роструд напомнил о длинных выходных в майские праздники

Жители России получат на майские праздники девять выходных. Об этом напомнили в Роструде.

Выходные пройдут с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая), а также с 9 по 12 мая — в стране будет отмечаться День Победы (9 мая). Рабочими днями станут 6, 7, 8 мая.

Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля, уточнили в пресс-службе Роструда.

30 апреля и 8 мая станут укороченными рабочими днями.

Напомним, ранее Роструд запустил бесплатный интернет-сервис для профтестирования.