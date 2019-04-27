В Красноярске ликвидировали пожар на территории завода "Красмаш"

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На территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидировали пожар.

Возгорание началось около 16.30 по мск, потушили его примерно в 4.00, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее в главке МЧС по Красноярскому краю опровергли информацию о пожаре на заводе «Красмаш» — крупнейшем в России оборонном предприятии. Возгорание произошло на прилегающем к территории предприятия заводе холодильного оборудования.

Огонь удалось локализовать на площади 20 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

«Красмаш» — один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», а также модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».