Красноярский пожар не затронул крупнейшее в РФ оборонное предприятие

В главке МЧС по Красноярскому краю опровергли информацию о пожаре на заводе «Красмаш» — крупнейшем в России оборонном предприятии. Возгорание произошло на прилегающем к территории предприятия заводе холодильного оборудования.

Огонь удалось локализовать на площади 20 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

«По прибытию на место пожара было установлено, что горит кровля цеха на площади 5 000 кв. м., произошло частичное обрушение. Был объявлен самый высокий, предпоследний ранг пожара — четвертый», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.