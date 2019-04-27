Следком Башкирии считает убитыми пропавшую семью из пяти человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения семьи из пяти человек в Башкирии.
Изначально ведомство получило информацию о пропаже 22-летней женщины и ее 9-месячного ребенка, передает пресс-служба СУ СКР по РБ.
Однако, когда правоохранители пришли в квартиру ее 46-летнего отчима, который не стал открывать дверь и покончил с собой.
В ходе мероприятий следователи выяснили, что пропала также 39-летняя мать женщины и двое братьев 2 и 6 лет.
По неофициальным данным, основной версией является именно убийство всей семьи отчимом.Происшествия Башкортостан
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