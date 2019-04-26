Uber снизил оценку перед IPO на 10%, до $80—90 млрд

Компания Uber раскрыла планы по IPO, оценив свои акции в $10,4 млрд. Весь бизнес по онлайн-заказу такси оценивается в $80—90 млрд.

Показатели, отраженные в финальном варианте проспекта первичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже, оказались приблизительно на 10% ниже предыдущих оценок, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты ожидали, что компания будет стоить $90—100 млрд.

Ранее сообщалось, что Uber планирует IPO и рассчитывает привлечь через эту процедуру около $10 млрд.