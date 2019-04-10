Uber рассчитывает привлечь на IPO $10 млрд

Компания Uber, управляющая одноименным сервисом заказа такси, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO). Через эту меру она намерена привлечь около $10 млрд.

«Uber Technologies Inc решила разместить акции на сумму около $10 млрд в ходе первичного публичного размещения акций», — передает Reuters.

Заявку на проведение IPO компания намерена подать уже на этой неделе. Она будет направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в четверг, сообщает агентство со ссылкой на источники. Ожидается, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнутся в мае.

В Uber также надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в $90—100 млрд, добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в сервис заказа такси готовы вложиться SoftBank и Toyota. Речь шла об инвестициях в размере $1 млрд.