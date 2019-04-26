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В Башкирии суд отпустил из СИЗО одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги

19:52, 26.04.2019 1
В Башкирии суд отпустил из СИЗО одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги
Фото: gtrk.tv

Советский райсуд Уфы изменил меру пресечения бывшему начальнику отдела по вопросам миграции Уфимского района Павлу Яромчуку, обвиняемому в групповом изнасиловании девушки-дознавателя. Он переведен из СИЗО под домашний арест.

Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Напомним, что он должен был оставаться под арестом до 30 апреля. Однако медики обнаружили у экс-полицейского опухоль головного мозга.

Троих полицейских начальников обвинили в изнасиловании дознавательницы прямо в здании отдела полиции осенью 2018 года. Они отказываются признавать вину.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:02
    Как насиловать, так это не мешало, а как сидеть в сизо - так нельзя. И чего это полицейские начальники такие все из себя больные? Пусть в дворники идут - на свежем воздухе здоровее будут.
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