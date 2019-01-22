У обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе Павла Яромчука выявили рак

У обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе Павла Яромчука медики диагностировали опухоль головного мозга. Об этом сообщил адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов.

По его словам, Яромчук за время следствия сильно похудел, потеряв в весе 20 кг, а также чувствует себя неважно. В настоящее время состояние фигуранта дела резко ухудшилось.

«Будем с официальным ходатайством обращаться к следователю об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с необходимостью медицинского обследования», — рассказал Багаутдинов телеканалу БСТ.

Стоит отметить, что заключение о диагнозе медики поставили на основе предоставленных им стороной защиты медицинских документов. Для подтверждения диагноза Яромчуку необходимо провести МРТ.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Накануне уфимская полиция уволила из органов девушку-дознавателя. Вместе с ней решено уволить еще одну сотрудницу, поскольку они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району».



