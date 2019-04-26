В Красноярске произошел пожар на территории одного из крупнейших в России оборонных заводов

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На территории Красноярского машиностроительного завода («Красмаш») произошел пожар в одном из корпусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным «Роскосмоса», возгорание произошло на складе завода «Бирюса», который находится на территории «Красмаша». Последнему ничего не угрожает.

«Красмаш» — один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», а также модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».

