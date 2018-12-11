На пост главы Набережночелнинского суда претендует лишь сам председатель

Фото: Реальное время. На открытии нового здания суда в Автограде

Безальтернативными обещают быть «выборы» нового председателя Набережночелнинского городского суда. В конкурсе на замещение этой вакансии участвует один-единственный претендент — действующий председатель суда Ринат Гайфутдинов.

Информацию об этом сегодня разместила Квалифколлегия судей Татарстана. В повестке назначенного на 19 декабря заседания указан вопрос о даче рекомендации Гайфутдинову Р.Г. к назначению на должность председателя Набережночелнинского суда. Конкурс на этот пост был объявлен в конце августа.

Напомним, Гайфутдинов был назначен председателем суда Автограда Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года. Срок его полномочий истекает будущей весной.

Ранее ККС РТ одобрила кандидатуру главного судьи Нижнекамска на пост руководителя Вахитовского суда Казани.