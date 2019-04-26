Медведев поручил начать подготовку новой редакции Налогового кодекса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая представить предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса РФ.



Поручение было дано Минфину России по итогам заседания кабмина, говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что законопроект о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае одобрения вступит в силу с 1 января 2021 года. Недавно Министерство финансов России опубликовало новую версию документа. В нее добавлены еще четыре платежа, которые предлагается приравнять к налогам. Среди них плата по системе «Платон», отчисления операторов связи, гостиничный сбор, экологический налог и утилизационный сбор.