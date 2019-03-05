Россия зафиксировала три миллиона кибератак с территории США

Россия зафиксировала 3 миллиона кибератак на свои IP-адреса с территории США. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, атаки на российские серверы произошли несколько дней назад, при этом о «них никто не знает, но это реальность».

«Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?» — приводит слова российского посла «РИА Новости».

Анатолий Антонов также добавил, что поднимет данный вопрос перед американскими коллегами.

Напомним, ранее хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» атаковали более 50 российских компаний.