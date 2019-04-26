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Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения Тукая

09:55, 26.04.2019
Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения Тукая
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Традиционно мы отмечаем этот замечательный праздник в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, по праву считающегося немеркнущим символом самобытной татарской культуры и гордостью нашего многомиллионного народа», — говорится в обращении президента РТ.

Минниханов отметил, что произведения поэта проникнуты искренней любовью к родному краю и неповторимому, мелодичному татарскому языку.

По словам президента РТ, в регионе уделяется приоритетное внимание развитию языков, культурных и религиозных традиций всех проживающих в республике народов.

В завершение Рустам Минниханов пожелал татарстанцам счастья, добра и благополучия.

Напомним, что 18 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю.

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