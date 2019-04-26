Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Традиционно мы отмечаем этот замечательный праздник в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, по праву считающегося немеркнущим символом самобытной татарской культуры и гордостью нашего многомиллионного народа», — говорится в обращении президента РТ.



Минниханов отметил, что произведения поэта проникнуты искренней любовью к родному краю и неповторимому, мелодичному татарскому языку.

По словам президента РТ, в регионе уделяется приоритетное внимание развитию языков, культурных и религиозных традиций всех проживающих в республике народов.



В завершение Рустам Минниханов пожелал татарстанцам счастья, добра и благополучия.



Напомним, что 18 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю.

