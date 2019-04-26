Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку после серии взрывов

Глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару покинул пост из-за того, что его ведомство не смогло предотвратить серию терактов в стране. Об этом заявила президент островного государства Майтрипала Сирисена.

«Главный инспектор полиции ушел в отставку. Он передал прошение об отставке исполняющему обязанности министра обороны. Скоро я назначаю нового главного инспектора», — приводит слова президента Ada Derana.



Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов.



Несколько чиновников Шри Ланки сообщили, что представленные ранее данные о 359 погибших оказались завышены. По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

