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Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку после серии взрывов

10:32, 26.04.2019
Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку после серии взрывов
Фото: ru.m.wikipedia.org / Zscout370

Глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару покинул пост из-за того, что его ведомство не смогло предотвратить серию терактов в стране. Об этом заявила президент островного государства Майтрипала Сирисена.

«Главный инспектор полиции ушел в отставку. Он передал прошение об отставке исполняющему обязанности министра обороны. Скоро я назначаю нового главного инспектора», — приводит слова президента Ada Derana.

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов.

Несколько чиновников Шри Ланки сообщили, что представленные ранее данные о 359 погибших оказались завышены. По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

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