Павел Лунгин может снять в Перми новый фильм

Фото: пресс-служба Пермской синематеки

Российский режиссер Павел Лунгин заявил о планах снять в Пермском крае новый фильм. Об этом он сказал на пресс-конференции в пермском киноцентре «Премьер».

Новая картина Лунгина будет основана на автобиографическом романе Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». По его словам, права на экранизацию он выкупил еще два года назад и сейчас ищет сопродюсеров нового проекта.

«Это такая знаменитая ГУЛАГовская хроника незаурядной женщины, журналистки, матери Василия Аксенова. Это целая эпопея. Я думаю, что мы будем снимать сериал», — цитирует режиссера пресс-служба Пермской синематеки.

Кроме того, Павел Лунгин может стать председателем пермской кинокомиссии, когда она будет официально открыта.

Напомним, ранее режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США.