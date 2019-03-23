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Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

08:55, 23.03.2019 2
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
Фото: m.kino-teatr.ru

Российский кинорежиссер Юрий Мамин признался, что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию», сообщает «Росбалт».

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности. Среди его самых известных работ — фильмы «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Окно в Париж».

Напомним, ранее сообщалось, что возможность эмигрировать в другую страну рассматривают лишь 12% россиян, остальные хотели бы остаться жить в России. «Подавляющее большинство россиян — 88% — заявили о том, что не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну», — следует из данных опроса холдинга «Ромир».

ОбществоКультура
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Ну, там он, конечно, а как же, наснимает шедевров... сразу...штук несколько...вот интересно, кто ему тут у нас и что запрещал, на самом деле, без дураков, автору трёх(!!!) "величайших" "супер" комедий уместившихся в промежуток с 1986 по 1993 гг? 25 лет сидит сиднем под запретом??? Да ладно??????
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    Оксана Иванова 23 марта
    может деньги выдаются только избранным гениям
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