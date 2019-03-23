Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин признался, что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию», сообщает «Росбалт».

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности. Среди его самых известных работ — фильмы «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Окно в Париж».

Напомним, ранее сообщалось, что возможность эмигрировать в другую страну рассматривают лишь 12% россиян, остальные хотели бы остаться жить в России. «Подавляющее большинство россиян — 88% — заявили о том, что не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну», — следует из данных опроса холдинга «Ромир».