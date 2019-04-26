СМИ сообщили о подготовке нового ядерного соглашения США с Россией и Китаем

Администрация США занимается подготовкой проекта договора по сокращению ядерного вооружения.

По информации источников CNN, президент США Дональд Трамп хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое для него может стать «знаковым достижением» во внешней политике.

Новая сделка может прийти на смену заключенному с РФ договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году.



Сам Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США, России и Китаю нужно отказаться от ядерного оружия.



Ранее администрация президента США Дональда Трампа запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны.

