Армения планирует докупить у России партию истребителей Су-30СМ

Армения намерена дополнительно закупить у России партию сверхманевренных истребителей Су-30СМ. Об этом заявил министр обороны страны Давид Тоноян.

По его словам, Армения планирует «доходить до разумного количества с военной точки зрения». Предварительно, речь идет об эскадрильи истребителей в 10, 12 или 16 самолетов, передает «Интерфакс».

Согласно ранее заключенному контракту между странами, Армения должна получить четыре новых Су-30СМ в 2020 году.

Напомним, Рособоронэкспорт с начала года продал оружия на 4,6 млрд долларов.