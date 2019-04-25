Рособоронэкспорт с начала года продал оружия на 4,6 млрд долларов

Рособоронэкспорт в текущем году поставил оружие за рубеж на сумму 4,9 миллиарда долларов. Об этом рассказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.



Он также сообщил, что были подписаны контракты на 5,2 миллиарда долларов, передает «РИА Новости«.



Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщил, что Россия и США стали крупнейшими странами-экспортерами оружия в мире. На долю США и России приходится 57% объема рынка. При этом мировой объем продаж вооружений с 2014 по 2018 год увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

