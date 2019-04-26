Украина приостановила транзит российской нефти

Украина также приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды», являющегося участком нефтепровода «Дружба».

«Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, не сдержавшую выполнение своих обязанностей», — говорится в сообщении АО "Укртранснафта".

Отмечается, что компания вынуждена приостановить транзит нефти, поскольку на приемно-сдаточном участке в Венгрии уже закончились резервуары, а Словакия принимать некачественную нефть отказалась.

Накануне транзит российской нефти прекратила Белоруссия, за ней это сделала Польша. Правоохранители уже организовали проверки, чтобы выяснить как некачественная нефть попала в трубопровод.