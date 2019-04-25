Польша также приостановила прокачку российской нефти

Оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN прекратил прокачку нефти из России. Компания также обратила внимание на резкое ухудшение качества сырья.

PERN направила письмо российской «Транснефти» с просьбой предпринять меры для скорейшего возобновления транзита качественной продукции.

В компании сообщили о серьезных рисках промышленной аварии из-за поступления некачественной нефти. В письме говорится, что «ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе «Дружба», не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с каким она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок в Адамово». Отмечается, что от всех клиентов польской компании получен приказ прекратить отбор нефти с повышенными показателями содержания хлоридов.

Напомним, что о некачественной нефти в трубопроводе во вторник сообщала именно белорусская компания.