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Польша также приостановила прокачку российской нефти

01:36, 25.04.2019
Польша также приостановила прокачку российской нефти
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN прекратил прокачку нефти из России. Компания также обратила внимание на резкое ухудшение качества сырья.

PERN направила письмо российской «Транснефти» с просьбой предпринять меры для скорейшего возобновления транзита качественной продукции.

В компании сообщили о серьезных рисках промышленной аварии из-за поступления некачественной нефти. В письме говорится, что «ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе «Дружба», не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с каким она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок в Адамово». Отмечается, что от всех клиентов польской компании получен приказ прекратить отбор нефти с повышенными показателями содержания хлоридов.

Напомним, что о некачественной нефти в трубопроводе во вторник сообщала именно белорусская компания.

ПромышленностьНефть
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