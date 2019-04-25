Силовики начали искать виновных в загрязнении поставляемой в Белоруссию нефти

Правоохранительные органы ищут виновных в загрязнении российской нефти, которая поступила в Белоруссию.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, на участке, откуда стала поступать некачественная нефть, работают четыре нефтедобывающие компании, пишет ТАСС. При этом он не уточнил их названия.

Ранее Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти. На данный момент они составляют $100 млн.