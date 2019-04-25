«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

«Русал» завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей.

Ставка размещения составила 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона. Объем был увеличен с 10 до 15 млрд рублей на фоне двукратной переподписки, говорится в сообщении компании.

«Русал» впервые вышел на долговой рынок после снятия санкций США весной этого года. Предыдущий заём был размещен в начале 2018 года в виде еврооблигаций объемом $500 млн. На российском рынке компания занимала в последний раз в 2016 году.

Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», МКБ, банк «ФК Открытие» и БК «Регион».