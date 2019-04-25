Новости общества

22:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны РФ: цвета погон или форму ВДВ менять не планируется

21:17, 25.04.2019
Минобороны РФ: цвета погон или форму ВДВ менять не планируется
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В Министерстве обороны опровергли сообщения о подготовке нового варианта погон для служащих Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах», — передает «Интерфакс» слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он подчеркнул, что курсанты Рязанского воздушно-десантного командного училища (ВДКУ) ходят на занятия в плановом порядке.

Ранее появилась информация, что курсанты получили погоны нового образца и их цвет был изменен с небесно-голубого на зеленый. Согласно сообщениям, это вызвало протест военнослужащих, и курсанты оставили новые погоны у памятника генералу Маргелову.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров