Минобороны РФ: цвета погон или форму ВДВ менять не планируется

В Министерстве обороны опровергли сообщения о подготовке нового варианта погон для служащих Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах», — передает «Интерфакс» слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он подчеркнул, что курсанты Рязанского воздушно-десантного командного училища (ВДКУ) ходят на занятия в плановом порядке.

Ранее появилась информация, что курсанты получили погоны нового образца и их цвет был изменен с небесно-голубого на зеленый. Согласно сообщениям, это вызвало протест военнослужащих, и курсанты оставили новые погоны у памятника генералу Маргелову.