ЦБ заподозрил УК «Тринфико» в выводе 57 млн рублей из НПФ

Центробанк обнаружил манипуляции рынками облигаций. Регулятор выявил схему вывода денег из НПФ «Аквилон», на которой компания «КИТ Финанс Трейд» заработала 57 млн рублей.

По версии ЦБ, АО «УК «Тринфико» управляла средствами пенсионного фонда. При этом сделки с «КИТ Финанс Трейд» всегда заканчивались в пользу последней.

«Общая сумма дохода КИТ Финанс Трейд (ООО) от совершения указанных операций с АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» за период составила, по расчетам Банка России, не менее 57 млн рублей, в том числе более 6 млн рублей — от операций, которые квалифицируются как манипулирование рынком», — говорится в материалах Банка России.

Отмечается, что непосредственная ответственность за вывод денег из НПФ лежит на начальнике Управления брокерских операций КИТ Финанс (АО) Вадиме Дорофееве, начальнике отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ АО «УК «Тринфико» Фарите Закирове. ЦБ аннулировал их квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.