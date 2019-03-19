Башкирским врачам хотят доплачивать за раннюю диагностику онкологии

Фото: Максим Платонов

В Башкирии власти собираются премировать сотрудников поликлиник за обнаружение онкологии на ранних стадиях, сообщает ИА «Башинформ».

Эта мера должна стимулировать специалистов быть более внимательными при диагностике. На данный момент проект указа ждет подписания. Согласно документу, предполагаемый размер прибавки для медработников амбулаторно-поликлинического звена может составить 5 748 рублей за каждый случай.

Напомним, ранее сообщалось, что больше половины автомобилей скорой помощи в Башкирии находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин в рамках хабировского «здравчаса» 7 февраля. По словам Забелина, в автопарке региональной медицинской помощи находятся 540 единиц санитарного автотранспорта, износ которых составляет 67%.