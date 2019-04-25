СМИ: в прошлом году убыток Центробанка составил около 435 млрд рублей

В 2018 году убыток Центробанка, по предварительным данным, составил около 435 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, отчетность еще не утверждена советом директоров Банка России.

Напомним, Банк России по итогам 2017 года также получил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли 43,7 млрд рублей в 2016 году.



Одной из основных причин отрицательного результата стал рост расходов на резервы в связи с санацией крупных банков.