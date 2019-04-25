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Минниханов на KazanSummit: «Татарстан активно работает над расширением связей с исламским миром»

13:56, 25.04.2019
Минниханов на KazanSummit: «Татарстан активно работает над расширением связей с исламским миром»
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit-2019» заявил, что республика активно работает над расширением экономических связей с исламским миром.

В своем выступлении Минниханов отметил, что исламская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики.

«По оценкам экспертов суммарный объем активов исламской экономики оценивается в более $4,5 трлн. Через пять лет он должен увеличиться почти до $7 трлн», — сказал президент РТ.

По словам Минниханова, исламские финансовые механизмы, рынки и отрасли привлекают все больше деловых кругов из разных стран.

«Татарстан активно работает над расширением экономических связей с исламским миром», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов на открытии пленарного заседания форума KazanSummit-2019 зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

ОбществоВласть Татарстан
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