Новости общества

14:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя

13:22, 25.04.2019
Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру — министру финансов страны Антону Силуанову взять на работу еще одного заместителя. Он станет 11-м в министерстве финансов РФ.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. В министерстве Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров