Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру — министру финансов страны Антону Силуанову взять на работу еще одного заместителя. Он станет 11-м в министерстве финансов РФ.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ. В министерстве Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.
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