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Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов

19:52, 13.04.2019
Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов
Фото: gazprom.ru

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.

Как сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, в министерстве Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом, пишет «Прайм».

1 апреля стало известно, что Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу.

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