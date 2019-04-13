Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.

Как сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, в министерстве Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом, пишет «Прайм».

1 апреля стало известно, что Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу.