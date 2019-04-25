Помощник президента РФ Анатолий Серышев прибыл в Татарстан для участия в KazanSummit

Сегодня в Татарстан с рабочей поездкой прибыл помощник президента России Анатолий Серышев.

Основной целью его визита является участие в мероприятиях в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».



В Международном аэропорту «Казань» его встретили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня проходит пленарное заседание XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В ходе него Рустам Минниханов рассказал, что в МИД России в июне этого года пройдет презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

