Новости общества

12:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Помощник президента РФ Анатолий Серышев прибыл в Татарстан для участия в KazanSummit

12:21, 25.04.2019
Помощник президента РФ Анатолий Серышев прибыл в Татарстан для участия в KazanSummit
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня в Татарстан с рабочей поездкой прибыл помощник президента России Анатолий Серышев.

Основной целью его визита является участие в мероприятиях в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

В Международном аэропорту «Казань» его встретили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня проходит пленарное заседание XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В ходе него Рустам Минниханов рассказал, что в МИД России в июне этого года пройдет презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров