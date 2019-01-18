На Крымском мосту уложен первый километр железнодорожного пути

Строители Крымского моста уложили первый километр железнодорожного пути со стороны полуострова.

В настоящий момент готово 1,5 км станционных путей, также на 90% завершен монтаж пролетных строений. Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста идет по графику, сообщили в информационном центре проекта «Крымский мост».

Завершить все работы планируется в декабре 2019 года.

Напомним, ранее около половины россиян назвали событиями 2018 года открытие Крымского моста и пенсионную реформу.