В Казани «Синтез» встретится со «Спартаком»

Казанский «Синтез» на домашней арене проведет стартовый матч полуфинальной серии чемпионата России по водному поло против волгоградского «Спартака».

Игра состоится 28 апреля. Согласно регламенту соревнований, серия за путевку в финал продолжится до двух побед одной из команд. Следующая игра пройдет 4 мая в Волгограде. При необходимости на 5 мая запланирован третий поединок.

В другой игре поспорят московское и астраханское «Динамо».

Напомним, ранее «Синтез» обыграл казахстанскую «Астану» во втором матче 1/4 финала чемпионата России по водному поло.