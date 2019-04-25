Новости спорта

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани «Синтез» встретится со «Спартаком»

10:58, 25.04.2019
В Казани «Синтез» встретится со «Спартаком»
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» на домашней арене проведет стартовый матч полуфинальной серии чемпионата России по водному поло против волгоградского «Спартака».

Игра состоится 28 апреля. Согласно регламенту соревнований, серия за путевку в финал продолжится до двух побед одной из команд. Следующая игра пройдет 4 мая в Волгограде. При необходимости на 5 мая запланирован третий поединок.

В другой игре поспорят московское и астраханское «Динамо».

Напомним, ранее «Синтез» обыграл казахстанскую «Астану» во втором матче 1/4 финала чемпионата России по водному поло.

СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров