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В Москве скончалась женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская»

10:28, 25.04.2019
В Москве скончалась женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская»
Фото: pixabay.com

В Москве в результате несчастного случая женщина упала с платформы на рельсы на станции метро «Фрунзенская».

Инцидент произошел утром в четверг, 25 апреля. Жительница столицы погибла на месте. Для извлечения тела по направлению из центра снималось напряжение контактного рельса, передает «Интерфакс».

На некоторое время на Сокольнической линии было приостановлено движение поездов на участке от станции «Парк культуры» до станции «Спортивная».

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Москве задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудницу метрополитена.

Происшествия
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