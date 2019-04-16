В Москве задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудницу метрополитена

Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу метрополитена.

Заложницу освободили в течение часа, передает пресс-служба столичного главка СК. Ведомство начало проверку инцидента.

По предварительным данным, сегодня мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро «Автозаводская», закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на станции метро «Технопарк» мужчина с молотком напал на сотрудницу метрополитена и удерживает ее в будке контролера.