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В Москве задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудницу метрополитена

10:36, 16.04.2019
В Москве задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудницу метрополитена
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу метрополитена.

Заложницу освободили в течение часа, передает пресс-служба столичного главка СК. Ведомство начало проверку инцидента.

По предварительным данным, сегодня мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро «Автозаводская», закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на станции метро «Технопарк» мужчина с молотком напал на сотрудницу метрополитена и удерживает ее в будке контролера.

Происшествия
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