В Авиастроительном районе Казани появится улица Баракят

В Авиастроительном районе Казани появится новая улица. Она получит название «Бәрәкәт урамы — улица Баракят». Постановление о наименовании улицы подписано в казанском Исполкоме.



Отмечается, что решение о названии улицы было принято с учетом обращений граждан и рекомендаций комиссии по топонимике, сообщается на сайте мэрии Казани.



Ранее стало известно, что в Советском районе Казани появятся два новых проезда. Один из них назовут «проезд Созидателей — Созидателей юлы», второй получит название «проезд Яраткан — Яраткан юлы».

