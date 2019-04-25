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В Авиастроительном районе Казани появится улица Баракят

09:44, 25.04.2019 1
В Авиастроительном районе Казани появится улица Баракят
Фото: kzn.ru

В Авиастроительном районе Казани появится новая улица. Она получит название «Бәрәкәт урамы — улица Баракят». Постановление о наименовании улицы подписано в казанском Исполкоме.

Отмечается, что решение о названии улицы было принято с учетом обращений граждан и рекомендаций комиссии по топонимике, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее стало известно, что в Советском районе Казани появятся два новых проезда. Один из них назовут «проезд Созидателей — Созидателей юлы», второй получит название «проезд Яраткан — Яраткан юлы».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:36
    прелесть какое название
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