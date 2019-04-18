В Советском районе Казани появятся два новых проезда

В Советском районе Казани появятся два новых проезда. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Проезды получили названия «проезд Созидателей — Созидателей юлы» и «проезд Яраткан — Яраткан юлы». Решение о названиях было принято с учетом обращений компании-застройщика территории и рекомендаций Комиссии по топонимике.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани появятся улицы, которым дадут имена Мустая Карима, Альфии Авзаловой, а также проспект Ильгама Шакирова.