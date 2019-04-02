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Экономика

Банк России предложил запретить МФО выдавать займы под залог жилья

16:47, 02.04.2019
Банк России предложил запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центробанк РФ предложил запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

По словам Набиуллиной, следует повысить ответственность за деятельность нелегальных кредиторов, которые «продолжают маскироваться под МФО». Штрафы, по мнению главы ЦБ, нужно увеличить с 500 тыс. до 2 млн руб. Кроме того, следует ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность МФО.

Также Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность для «черных» коллекторов, передает «Интерфакс».

Напомним, что в IV квартале 2018 года средний размер займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, вырос на 4,7%, до 8,2 тыс. рублей.

ЭкономикаФинансы
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