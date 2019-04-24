В ФАС выразили надежду на отмену роуминга с Белоруссией в конце 2019 года

Полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна в конце 2019 года. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.



По его словам, работа по этому вопросу продвигается «хорошо».



Артемьев также отметил, что российское ведомство предложило проработать вопрос в формате Таможенного союза, чтобы все пять стран, которые входят в ТС, одновременно отменили роуминг, передает «Политика сегодня».



Напомним, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

