В Татарстане собираются создать «умный» холодильник

Китайская компания Haier собирается разработать и создать смарт-холодильник на заводе в Татарстане.

«Мы очень рассчитываем, что в следующем году продукт будет создан», — сообщил в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» генеральный директор Haier в России Сун Чженьхуа.



Над созданием «умного» холодильника работают команды разработчиков из России и Китая, пишет ТАСС.

По словам Чженьхуа, сейчас рассматривается возможность синхронизации холодильника с торговыми сетями для того, чтобы можно было заказывать продукты.

Ранее сообщалось, что Haier планирует в этом году приступить к строительству в Набережных Челнах логистического центра и завода морозильного оборудования.