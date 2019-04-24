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В Татарстане собираются создать «умный» холодильник

14:12, 24.04.2019
В Татарстане собираются создать «умный» холодильник
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Китайская компания Haier собирается разработать и создать смарт-холодильник на заводе в Татарстане.

«Мы очень рассчитываем, что в следующем году продукт будет создан», — сообщил в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» генеральный директор Haier в России Сун Чженьхуа.

Над созданием «умного» холодильника работают команды разработчиков из России и Китая, пишет ТАСС.

По словам Чженьхуа, сейчас рассматривается возможность синхронизации холодильника с торговыми сетями для того, чтобы можно было заказывать продукты.

Ранее сообщалось, что Haier планирует в этом году приступить к строительству в Набережных Челнах логистического центра и завода морозильного оборудования.

Промышленность Татарстан
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