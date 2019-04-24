В Казани пройдет чемпионат России по плаванию 2020 года

Фото: Максим Платонов

Чемпионат России по плаванию 2020 года пройдет в Казани.

«Город готов, учитывая его богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий», — сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, его слова приводит ТАСС.



До этого чемпионат России всегда проходил в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, однако недавно его закрыли на реконструкцию, которая продлится около трех лет. В связи с этим Казань назвали приоритетным местом проведения чемпионата России по плаванию 2020 года.

