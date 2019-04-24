В Казани пройдет чемпионат России по плаванию 2020 года
Чемпионат России по плаванию 2020 года пройдет в Казани.
«Город готов, учитывая его богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий», — сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, его слова приводит ТАСС.
До этого чемпионат России всегда проходил в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, однако недавно его закрыли на реконструкцию, которая продлится около трех лет. В связи с этим Казань назвали приоритетным местом проведения чемпионата России по плаванию 2020 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым